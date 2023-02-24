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Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23" стартовала с Байконура

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" вылетела в пятницу к МКС. Корабль уже вышел на околоземную орбиту. До станции ему остается двое суток, стыковка запланирована на 26 февраля.

Корабль летит без пилота и везет больше 400 килограммов грузов, в том числе медицинские препараты, средства для уборки, воду, оборудование для научных экспериментов и продукты питания.

На обратном пути он заберет на Землю экипаж неисправного корабля "Союз МС-22", в который в прошлом году попал метеорит. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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