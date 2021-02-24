Первая трещина на МКС могла расшириться – представители ЦУП

Первая трещина на МКС могла расшириться. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

Речь идет о повреждении в модуле "Звезда", которое обнаружили еще в прошлом году. Космонавт Сергей Рыжиков получил инструкции с Земли заклеить ряд участков на стенке модуля двойным слоем пластиковых пленок. Таким образом, специалисты надеются найти ранее не обнаруженные участки с утечкой воздуха.

Выполнить задание непросто – предполагаемое место утечки находится в труднодоступном месте. Экипаж также сделал ряд "хороших кадров" корпуса с помощью микроскопа. Сейчас их изучают специалисты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.