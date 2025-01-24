Новости мира: самый большой в мире айсберг движется к британскому острову

Ледяная глыба, в два раза превышающая размер Лондона, движется к британскому острову на юге Атлантического океана. Ученые опасаются, что столкновение айсберга с территорией может нарушить экосистему региона. В опасности могут оказаться птицы, тюлени и пингвины, которые лишатся доступа к корму. Вес глыбы составляет почти триллион тонн, а ее перемещения ежедневно отслеживают через спутниковые снимки.

На Гавайях рыбак пережил нападение акулы. Хищник выскочил из воды и попытался перекусить его лодку. После неудачной попытки акула ушла в воду и не повторяла атаку. Рыбак не пострадал.

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