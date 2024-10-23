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23 октября, 06:45

Наука

В ноябре москвичи смогут наблюдать звездопад Леониды

В ноябре москвичи смогут наблюдать звездопад Леониды

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В ноябре москвичи смогут наблюдать завораживающее космической явление – звездопад Леониды. Пика своей активности он достигнет в ночь с 17 на 18 ноября. В это время ожидается около 15 метеоров в час.

По словам экспертов, они будут очень яркими, но при этом быстрыми. Лучше всего будет их наблюдать при ясной погоде над восточным горизонтом. Для этого стоит выбрать места, где не будет мешать искусственное освещение

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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