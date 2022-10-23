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С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б"

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б"

С космодрома Восточный стартовала ракета с четырьмя спутниками

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С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками на борту.

Ракета вывела в космос разгонный блок "Фрегат" с тремя спутниками "Гонец-М", а также аппарат "Скиф-Д", запущенный по программе "Сфера". Данная программа подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Систему "Сфера" представляют как аналог американской "Старлинк" и британской OneWeb.

Запуск ракеты-носителя с Восточного состоялся впервые в 2022 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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