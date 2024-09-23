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23 сентября, 15:15

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Экипаж корабля "Союз МС-25" вернулся на землю

Экипаж корабля "Союз МС-25" вернулся на землю

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Около 15:00 23 сентября экипаж корабля "Союз МС-25" вернулся на землю и закончил самую продолжительную миссию по программе МКС. На борту – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон. К месту посадки направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

Как отметили в "Роскосмосе", за время экспедиции Кононенко побил рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе. За 5 своих орбитальных вахт он провел на станции 1110 дней. Кроме того, нашим космонавтам принадлежит еще один максимум – продолжительность одной миссии на МКС. Теперь он составляет 374 дня. За это время россияне дважды выходили в открытый космос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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