Расстыковка космического корабля "Союз МС-25" с МКС завершилась

23 сентября завершилась расстыковка космического корабля "Союз МС-25" с Международной космической станцией. На Землю должны вернуться космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Трейси Дайсон.

Как отметили в "Роскосмосе", за время экспедиции Кононенко побил рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе. За пять своих орбитальных вахт он провел на станции 1 110 дней.

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