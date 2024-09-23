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23 сентября, 11:45

Наука

Расстыковка космического корабля "Союз МС-25" с МКС завершилась

Расстыковка космического корабля "Союз МС-25" с МКС завершилась

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернутся с МКС 23 сентября

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23 сентября завершилась расстыковка космического корабля "Союз МС-25" с Международной космической станцией. На Землю должны вернуться космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Трейси Дайсон.

Как отметили в "Роскосмосе", за время экспедиции Кононенко побил рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе. За пять своих орбитальных вахт он провел на станции 1 110 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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