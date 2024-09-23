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23 сентября, 07:30

Наука

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернутся с МКС 23 сентября

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернутся с МКС 23 сентября

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Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с американкой Трейси Дайсон вернутся с Международной космической станции на Землю 23 сентября. Расстыковка корабля "Союз МС-25" от модуля "Причал" российского сегмента станции намечена на 11 часов 37 минут по московскому времени. Посадка в казахстанской степи должна состоятся в три часа дня.

Как напомнили в Роскосмосе, за время экспедиции Олег Кононенко побил рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе. За 5 своих орбитальных вахт он провел на станции 1110 дней.

Кроме того, российские космонавты установили новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС. Теперь он составляет 374 дня. За это время Кононенко с Чубом провели два выхода в открытый космос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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