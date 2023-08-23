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17:15

Наука

Индийский луноход выйдет на поверхность Луны в течение суток

Индийский луноход выйдет на поверхность Луны в течение суток

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Индийский луноход выйдет на поверхность Луны минимум через нескольких часов, но не исключено, что этот процесс займет целый день. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований Алур Силин Киран Кумар.

Промедление связано с пылью, которая поднялась после столкновения спускаемого модуля миссии "Чандраян-3" с лунной поверхностью. Ожидается, что луноход позволит получить прорывные знания о ее составе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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