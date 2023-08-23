Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны. Трансляция посадки велась на сайте Индийской организации космических исследований.

Посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" доставил на поверхность спутника земли небольшой луноход. Ожидается, что он позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности.

Планируется, что луноход проработает в окрестностях южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки – это около 14 земных дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.