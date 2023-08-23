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Наука

Ученые заявили, что к Земле приближается астероид в 15 раз больше Челябинского метеорита

Ученые заявили, что к Земле приближается астероид в 15 раз больше Челябинского метеорита

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К Земле приближается астероид в 15 раз больше Челябинского метеорита. Его диаметр – до одного километра. Об этом предупреждают в Центре изучения околоземных объектов NASA.

Ученые определили, что небесное тело движется со скоростью 14 километров в секунду. Максимально близко к поверхности Земли астероид будет около 11:00 23 августа, однако вероятность столкновения крайне мала, подчеркнули специалисты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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