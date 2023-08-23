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Наука

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура

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Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска вел "Роскосмос".

"Союз-2.1а" отправился к МКС и вывел корабль на околоземную орбиту через девять минут после старта. Отделившись от третьей ступени ракеты, "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, который займет двое суток. Стыковка запланирована утром 25 августа. Всего в космосе кораблю предстоит провести почти шесть месяцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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