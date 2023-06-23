Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

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Российские космонавты раньше срока справились с задачами во время выхода в открытый космос. Вместо почти семи часов они провели за бортом МКС 6 часов 23 минуты.

За это время они установили на модуле "Звезда" аппаратуру скоростной передачи данных на Землю. Перед этим прежнее оборудование они демонтировали. Внутрь станции забрали и приборы, с помощью которых проводились научные эксперименты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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