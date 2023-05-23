Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Наука

Специалисты спрогнозировали магнитную бурю в ночь на 24 мая

Специалисты спрогнозировали магнитную бурю в ночь на 24 мая

Специалисты спрогнозировали пик магнитной бури в ночь на 24 мая

Новости часа: подавший сигнал тревоги самолет рейса Сургут – Москва сел в Перми

Новости часа: теплая и дождливая погода сохранится в Москве на всю неделю

Геомагнитная буря начнется на Земле на этих выходных

Магнитная буря начнется на Земле 20 мая

Ученые создали первое в мире сканирование "Титаника"

"Мослекторий": Филипп Хайтович – об эволюции человека

Луна 17 мая ненадолго закроет собой Юпитер

Новости часа: в Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе

Во вторник, 23 мая, на Земле бушует геомагнитный шторм, поэтому возможны перебои в связи и работе техники. Специалисты спрогнозировали пик магнитной бури в ночь на 24 мая. По их словам, последствия солнечной активности на Земле исчезнут только к 27 мая.

Врачи советуют подготовиться к этому. Считается, что магнитные бури вызывают физические изменения в организме. Например, приводят к ухудшению настроения и расстройству сна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика