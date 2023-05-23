Специалисты спрогнозировали магнитную бурю в ночь на 24 мая

Во вторник, 23 мая, на Земле бушует геомагнитный шторм, поэтому возможны перебои в связи и работе техники. Специалисты спрогнозировали пик магнитной бури в ночь на 24 мая. По их словам, последствия солнечной активности на Земле исчезнут только к 27 мая.

Врачи советуют подготовиться к этому. Считается, что магнитные бури вызывают физические изменения в организме. Например, приводят к ухудшению настроения и расстройству сна.

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