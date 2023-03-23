Российские разработчики представили современные военные изобретения в Госдуме

Российские разработчики представили в Госдуме современные военные изобретения, которые должны помочь бойцам в зоне СВО. Например, они показали мобильные бункеры, которые специально разработаны для защиты от осколочно-фугасного воздействия.

Ученые также рассказали о специальном щите, способном скрывать позиции военных от наблюдения с помощью дронов и спутников. Таким щитом можно накрывать не только окопы, но и технику.

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