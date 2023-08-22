Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Наука

Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"

Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"

Новости часа: уголовная ответственность грозит после экскурсий по коллекторам Москвы

Спецкомиссия установит причину аварии "Луны-25"

"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту аппарата "Луна-25"

"Роскосмос" сообщил о крушении аппарата "Луна-25"

В "Роскосмосе" сообщили об отстыковке корабля "Прогресс МС-22" от МКС

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника

"Луна-25" столкнулась с поверхностью спутника Земли

Автоматическая станция "Луна-25" находится в пути к естественному спутнику Земли

Ученые определили место и время падения автоматической станции "Луна-25". По данным специалистов Института прикладной математики РАН, аппарат разбился в 42-метровом кратере неподалеку от Южного полюса Луны.

Все случилось 19 августа около 15:00 по московскому времени. Установить это удалось с помощью математического моделирования. В "Роскосмосе" заявили, что причиной крушения стала нештатная работа двигателя. Последний во время коррекции орбиты проработал дольше запланированного – 127 секунд вместо 84.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика