Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"

Ученые определили место и время падения автоматической станции "Луна-25". По данным специалистов Института прикладной математики РАН, аппарат разбился в 42-метровом кратере неподалеку от Южного полюса Луны.

Все случилось 19 августа около 15:00 по московскому времени. Установить это удалось с помощью математического моделирования. В "Роскосмосе" заявили, что причиной крушения стала нештатная работа двигателя. Последний во время коррекции орбиты проработал дольше запланированного – 127 секунд вместо 84.

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