Новости последнего часа: российская орбитальная станция сможет быть "вечной"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская орбитальная станция за счет сменных модулей сможет быть "вечной", заявили в Роскосмосе.

Минпромторг РФ готовит исключения для въезда грузовиков из ЕС, сообщили в ведомстве.

Пловец Климент Колесников стал победителем Спартакиады на дистанции 100 метров на спине.