Как помочь мозгу преодолеть последствия коронавируса

22 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция "Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?"
Перед журналистами выступили:
- главный внештатный специалист – невролог Минздрава России Николай Шамалов (онлайн);
- заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина (онлайн);
- научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан;
- врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова Валерий Новоселов;
- руководитель Центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.