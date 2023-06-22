Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин работают в открытом космосе. Это их пятый выход за пределы МКС за время текущей экспедиции.

Предполагается, что он продлится 6 часов 51 минуту. За это время космонавтам необходимо установить новую антенну высокоскоростной передачи информации на Землю. Также им предстоит забрать с модуля "Звезда" научную аппаратуру и результаты экспериментов.

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