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22 июня, 19:30

Наука

Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз за свою экспедицию на МКС

Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз за свою экспедицию на МКС

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Российские космонавты вышли в открытый космос в пятый раз за свою экспедицию на МКС. Прямую трансляцию ведет "Роскосмос".

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны установить новое оборудование. Это антенна высокоскоростной передачи информации на Землю. Также космонавты заберут с модуля "Звезда" научную аппаратуру и результаты экспериментов. Предполагается, что работа за бортом станции займет 6 часов 51 минуту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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