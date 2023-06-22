Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз за свою экспедицию на МКС

Российские космонавты вышли в открытый космос в пятый раз за свою экспедицию на МКС. Прямую трансляцию ведет "Роскосмос".

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны установить новое оборудование. Это антенна высокоскоростной передачи информации на Землю. Также космонавты заберут с модуля "Звезда" научную аппаратуру и результаты экспериментов. Предполагается, что работа за бортом станции займет 6 часов 51 минуту.

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