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22 июня, 18:30

Экономика

Новости часа: космонавты вышли в открытый космос для установки на МКС средства связи

Новости часа: космонавты вышли в открытый космос для установки на МКС средства связи

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Космонавты вышли в открытый космос для установки на МКС средства связи нового поколения. Это следует из трансляции "Роскосмоса".

Импортозамещающие проекты на 15 миллиардов рублей реализуют в Подмосковье к 2024 году. Об этом сообщил Минсельхоз региона.

Общий доход в творческих отраслях Москвы за два года увеличился на 20%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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