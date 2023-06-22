Новости часа: космонавты вышли в открытый космос для установки на МКС средства связи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Космонавты вышли в открытый космос для установки на МКС средства связи нового поколения. Это следует из трансляции "Роскосмоса".

Импортозамещающие проекты на 15 миллиардов рублей реализуют в Подмосковье к 2024 году. Об этом сообщил Минсельхоз региона.

Общий доход в творческих отраслях Москвы за два года увеличился на 20%. Об этом рассказал Сергей Собянин.