Российские космонавты выйдут в открытый космос 22 июня

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в четверг, 22 июня. В течение почти семичасовой миссии они заменят антенну на модуле "Звезда".

У них есть еще одно задание – демонтировать научную аппаратуру для мониторинга природных и техногенных катастроф. Это планшет с данными о параметрах двигателей российского сегмента и кассета с образцами материалов, которые находились за пределами станции почти 20 лет.

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