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22 апреля, 15:30

Наука

Москвичам напомнили о возможности подать заявку на соискание премии молодым ученым

Москвичам напомнили о возможности подать заявку на соискание премии молодым ученым

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В Москве идет прием заявок на соискание городской премии молодым ученым. Ее присуждают за разработку и внедрение новых технологий, которые способствуют развитию мегаполиса.

Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за внедрение инноваций в экономику и социальную сферу столицы. Авторы 50 успешных проектов получат премии правительства Москвы в размере 4 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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