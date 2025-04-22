Москвичам напомнили о возможности подать заявку на соискание премии молодым ученым

В Москве идет прием заявок на соискание городской премии молодым ученым. Ее присуждают за разработку и внедрение новых технологий, которые способствуют развитию мегаполиса.

Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за внедрение инноваций в экономику и социальную сферу столицы. Авторы 50 успешных проектов получат премии правительства Москвы в размере 4 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.