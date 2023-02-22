Представители РАН рассказали о развитии российской науки

22 февраля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "ИНИОН: российская наука в условиях глобальной турбулентности".

Об инновационно-технологическом развитии страны, сохранении и пополнении уникальных библиотечных фондов, привлечении молодежи в науку и многом другом рассказывали:

