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Новости

22 февраля, 13:54

M24.RU

Представители РАН рассказали о развитии российской науки

Представители РАН рассказали о развитии российской науки

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22 февраля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "ИНИОН: российская наука в условиях глобальной турбулентности".

Об инновационно-технологическом развитии страны, сохранении и пополнении уникальных библиотечных фондов, привлечении молодежи в науку и многом другом рассказывали:

  • член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов;
  • член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН Владимир Иванов;
  • заместитель директора ИНИОН РАН по научной работе, руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиями Елена Гребенщикова.
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