22 февраля, 13:54M24.RU
Представители РАН рассказали о развитии российской науки
22 февраля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему "ИНИОН: российская наука в условиях глобальной турбулентности".
Об инновационно-технологическом развитии страны, сохранении и пополнении уникальных библиотечных фондов, привлечении молодежи в науку и многом другом рассказывали:
- член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов;
- член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН Владимир Иванов;
- заместитель директора ИНИОН РАН по научной работе, руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиями Елена Гребенщикова.