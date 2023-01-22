10:45Наука
"Актуальный репортаж": эксперты оценили перспективы клонирования в производстве
В Подмосковье клонированная корова впервые дала потомство. Случай для Российской Федерации уникальный. В Китае такие технологии уже входят в повседневную жизнь – там клонирование развили до производственных масштабов. Так ученые из Поднебесной надеются решить проблему голода.
Но будет ли искусственно выращенное мясо таким же безопасным, как и натуральное? К овощам с ГМО, например, до сих пор немало вопросов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.