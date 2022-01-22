Академик рассказал о возможном завершении пандемии коронавируса

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что к концу 2022 года Россия может достичь 80-процентного коллективного иммунитета к коронавирусу.

"Мне кажется, что мы концу этого года можем достичь вот этого необходимого уровня, когда конечно коронавирус из популяции не исчезнет, он периодически будет вызывать какие-то заболевания, но больше не будет нам доставлять вот таких беспокойств, которые доставляют сейчас", – заявил эксперт.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.