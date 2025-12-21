Магнитная буря силой в 5 баллов накроет столицу 23 декабря

Магнитные бури могут осложнить москвичам подготовку к праздникам. Первый мощный всплеск силой в 5 баллов накроет Землю 23 декабря. После короткой паузы возмущения вернутся 27 и 29 числа. Пик активности придется на 30 декабря.

Специалисты прогнозируют красный уровень опасности. В этот день метеозависимые люди могут почувствовать сильную головную боль и скачки давления. В новогоднюю ночь шторм ослабнет, но фон останется тяжелым.

