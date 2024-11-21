Ракета "Союз" доставила корабль "Прогресс МС-29" на низкую околоземную орбиту

Ракета "Союз" успешно стартовала с Байконура, доставив корабль "Прогресс МС-29" на низкую околоземную орбиту. Полет к МКС займет двое суток, а стыковка с российским сегментом станции запланирована на вечер 23 ноября.

На борту корабля находятся новогодние подарки для космонавтов, продукты питания, материалы для научных экспериментов и 420 килограммов питьевой воды.

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