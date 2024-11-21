Ракета "Союз" с кораблем "Прогресс" и новогодними подарками отправилась к МКС

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", который доставит новогодние подарки и научное оборудование на Международную космическую станцию (МКС). На борту находятся сушеное мясо, рыба, овощи, соусы, свежие фрукты и сладости.

Этот запуск станет четвертым в текущем году и седьмым – с Байконура. Полет пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на вечер 23 ноября. По данным "Роскосмоса", "Прогресс МС-29" пробудет на орбите 186 суток.

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