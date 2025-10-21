Жители Москвы и Подмосковья не смогут увидеть комету Lemmon из-за непогоды. Она максимально приблизится к Земле 21 октября.

В других регионах России, особенно северных, ожидаются благоприятные условия для наблюдения за этим уникальным космическим явлением. Блеск кометы достигнет пятой звездной величины. Это значит, что в ясную погоду ее можно было бы наблюдать невооруженным глазом или в бинокль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.