21 октября, 08:00

Жители Москвы и Подмосковья не смогут увидеть комету Lemmon из-за непогоды

Жители Москвы и Подмосковья не смогут увидеть комету Lemmon из-за непогоды. Она максимально приблизится к Земле 21 октября.

В других регионах России, особенно северных, ожидаются благоприятные условия для наблюдения за этим уникальным космическим явлением. Блеск кометы достигнет пятой звездной величины. Это значит, что в ясную погоду ее можно было бы наблюдать невооруженным глазом или в бинокль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

