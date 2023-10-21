Индия успешно запустила первую ракету в рамках будущей космической программы

Индия успешно запустила первую ракету в рамках своей будущей пилотируемой космической программы.

Однако старт дважды пришлось переносить. Сначала на полчаса из-за погоды, а потом еще на 15 минут из-за неполадок бортового компьютера.

В итоге в 07:30 по московскому времени модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты на высоте 17 километров и спустился на воду в Бенгальский залив.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.