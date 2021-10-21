Российские космонавты начали подготовку к своей первой высадке на Луну. Фрагмент видео предполетного этапа эксперимента "Созвездие − ЛМ-21/22" выложили в сеть.

На кадрах космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль.

Месяц назад "Роскосмос" впервые указал в своих официальных документах, что будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.

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