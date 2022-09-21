Корабль Союз МС-22 пристыковался к МКС

Корабль Союз МС-22, названный в честь Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции. На его борту находятся двое россиян – Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин – а также американский астронавт Франциско Рубио.

Корабль стартовал с Байконура в пять часов по московскому времени и по сверхбыстрой орбите долетел до станции. Стыковка проходила в ручном режиме. Директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью продолжит участвовать в проектах МКС до 2028 года.

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