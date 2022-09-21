Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-22" отправится на МКС

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-22" отправится с Байконура на МКС 21 сентября. Это первый совместный с США старт в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию.

В составе экипажа – космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно три с четвертью часа.

Между тем завершение всей миссии запланировано на март следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.