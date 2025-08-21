Новости регионов: жители Свердловской и Тюменской областей увидели старт ракеты "Союз"

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 07:30

Жители нескольких регионов России увидели старт ракеты "Союз" с космодрома Байконур. Кадрами полета в своих соцсетях поделились пользователи из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Башкортостана, а также Пермского края.

Град размером со сливу выпал в Сочи. Из-за сильных осадков в некоторых частях города затопило улицы. О непогоде ранее предупреждали синоптики. До 12:00 21 августа в Сочи и Сириусе обещают ливни с грозами, а также ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукапогодарегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

