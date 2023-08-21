Спецкомиссия установит причину аварии "Луны-25"

Комиссия, которая установит причину аварии "Луны-25", приступила к работе. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Он рассказал, что двигатель межпланетной станции в время коррекции орбиты проработал дольше запланированного – 127 секунд вместо 84. Это и стало основной причиной крушения аппарата.

Станция "Луна-25" ушла с нужной траектории и столкнулась с поверхностью Луны. При этом весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, и специалисты знали все о положении корабля.

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