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21 августа, 18:30

Наука

Спецкомиссия установит причину аварии "Луны-25"

Спецкомиссия установит причину аварии "Луны-25"

"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту аппарата "Луна-25"

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Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту

Комиссия, которая установит причину аварии "Луны-25", приступила к работе. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Он рассказал, что двигатель межпланетной станции в время коррекции орбиты проработал дольше запланированного – 127 секунд вместо 84. Это и стало основной причиной крушения аппарата.

Станция "Луна-25" ушла с нужной траектории и столкнулась с поверхностью Луны. При этом весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, и специалисты знали все о положении корабля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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