"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту аппарата "Луна-25"

Проблемы со станцией "Луна-2025" начались еще до попытки перейти на предпосадочную орбиту. Об этом сообщили эксперты. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

21 августа аппарат должен был совершить мягкую посадку на Луне, но в воскресенье, 20 августа, ушел с нужной траектории, столкнулся с поверхностью спутника и разбился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.