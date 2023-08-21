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Наука

"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту аппарата "Луна-25"

"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту аппарата "Луна-25"

"Роскосмос" сообщил о крушении аппарата "Луна-25"

В "Роскосмосе" сообщили об отстыковке корабля "Прогресс МС-22" от МКС

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Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника

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Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту

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Проблемы со станцией "Луна-2025" начались еще до попытки перейти на предпосадочную орбиту. Об этом сообщили эксперты. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

21 августа аппарат должен был совершить мягкую посадку на Луне, но в воскресенье, 20 августа, ушел с нужной траектории, столкнулся с поверхностью спутника и разбился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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