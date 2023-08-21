11:30Наука
"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту аппарата "Луна-25"
Проблемы со станцией "Луна-2025" начались еще до попытки перейти на предпосадочную орбиту. Об этом сообщили эксперты. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
21 августа аппарат должен был совершить мягкую посадку на Луне, но в воскресенье, 20 августа, ушел с нужной траектории, столкнулся с поверхностью спутника и разбился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.