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Наука

В "Роскосмосе" сообщили об отстыковке корабля "Прогресс МС-22" от МКС

В "Роскосмосе" сообщили об отстыковке корабля "Прогресс МС-22" от МКС

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Космический грузовик "Прогресс МС-22" отстыковался от МКС, чтобы освободить место для другого грузовика. Об этом сообщил "Роскосмос".

По данным госкорпорации, корабль вошел в атмосферу Земли, чтобы разрушиться. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

"Прогресс МС-22" пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС около полугода назад. За это время он доставил более 2,5 тонны грузов. Также с помощью двигателей корабля специалисты провели 10 коррекций орбиты станции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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