Корабль Starliner пристыковался к МКС. Стыковка произошла примерно на 1,5 часа позже запланированного времени, возникли технические неполадки.

Как ожидается, шлюз аппарата откроется в 19:45 по Москве, после чего экипаж станции сможет забрать грузы, которые доставил корабль. Их на борту более 360 килограммов. Starliner пробудет на МКС от 5 до 10 дней, а затем вернется на Землю. Он заберет с собой порядка 270 килограммов грузов, в том числе компоненты системы регенерации воздуха.

Если миссия пройдет успешно, то Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов на МКС. Аппарат разработали в компании Boing, он весит 13 тонн и рассчитан на экипаж из 7 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

