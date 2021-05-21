Илон Маск рассказал о будущем, выступая в рамках российского просветительского марафона

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает возможность открытия в нашей стране завода по производству электромобилей. В пятницу он поучаствовал по видеосвязи в российском просветительском марафоне "Новое знание". Слово ему передал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента попросил бизнесмена рассказать, каким он видит будущее через 50 лет. Американский миллиардер ответил, что делать прогнозы сложно, но точно будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий и исследований в области ДНК.

Маск также призвал направить силы на освоение Луны и Марса. На Красной планете бизнесмен хочет построить целый город. Глава SpaceX Илон Маск также заявил, что не исключает существование внеземной жизни, но уточнил, что пока инопланетян никто не видел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.