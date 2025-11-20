Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 19:30

Наука

Ученые нашли осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября

Ученые нашли осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября

"Специальный репортаж": запчасти

"Мослекторий": Владимир Петров – об атомной энергетике

"Мослекторий": Илья Гомыранов – о насекомых

Москвичи не смогли увидеть метеоритный дождь из-за сильного тумана

Ученые заявили, что изучение иностранного языка помогает замедлить старение мозга

Жители Москвы смогут увидеть в небе пролет МКС

В "Роскосмосе" показали, как выглядит циклон из космоса

Вторая по силе вспышка на Солнце продлилась больше часа

Вторая по силе вспышка в этом году произошла на Солнце

Ученые отыскали осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября. Скорость его движения была примерно 17 километров в секунду.

Свидетелями этого явления были жители сразу нескольких регионов России. За болидом тянулся шлейф. По нему исследователи установили места, куда примерно могли приземлиться осколки.

Один из фрагментов обнаружили на границе Тверской и Новгородской областей. Космический камень лежал на крыше частного дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕкатерина Кузнеченкова

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика