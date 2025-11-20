Ученые нашли осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября

Ученые отыскали осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября. Скорость его движения была примерно 17 километров в секунду.

Свидетелями этого явления были жители сразу нескольких регионов России. За болидом тянулся шлейф. По нему исследователи установили места, куда примерно могли приземлиться осколки.

Один из фрагментов обнаружили на границе Тверской и Новгородской областей. Космический камень лежал на крыше частного дома.

