Дональд Трамп анонсировал запуск беспилотных кораблей на Марс в 2026 году

Дональд Трамп заявил, что Space X планирует запустить беспилотные корабли на Марс в 2026 году. Они проверят возможность посадки на планету. В случае успеха в дальнейшем туда отправят первых американцев.

Между тем предприниматель Илон Маск, которому принадлежит компания Space X, хочет заняться коммерческой авиацией и перевозить пассажиров в другие страны с помощью космоса. Например, он обещает, что путь из Лондона в Нью-Йорк будет занимать всего 30 минут.

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