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20 ноября, 16:30

Наука

В США состоялся шестой испытательный полет ракетоносителя с прототипом корабля Starship

В США состоялся шестой испытательный полет ракетоносителя с прототипом корабля Starship

Маск сообщил об успешном завершении испытательного полета Starship

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Компания SpaceX во главе с Илоном Маском осуществила шестой испытательный полет ракетоносителя с прототипом космического корабля Starship 19 ноября. По плану корабль должен был достичь космоса, а потом снизиться и приземлиться.

У полета было несколько целей: возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля в акваторию Индийского океана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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