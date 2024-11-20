20 ноября, 16:30Наука
В США состоялся шестой испытательный полет ракетоносителя с прототипом корабля Starship
Компания SpaceX во главе с Илоном Маском осуществила шестой испытательный полет ракетоносителя с прототипом космического корабля Starship 19 ноября. По плану корабль должен был достичь космоса, а потом снизиться и приземлиться.
У полета было несколько целей: возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля в акваторию Индийского океана.
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