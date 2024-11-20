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20 ноября, 13:30

Наука

Маск сообщил об успешном завершении испытательного полета Starship

Маск сообщил об успешном завершении испытательного полета Starship

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Глава SpaceX Илон Маск сообщил об успешном завершении шестого испытательного полета ракетоносителя с прототипом космического корабля Starship. Полет продолжался примерно час, после чего космический корабль успешно приводнился в Индийском океане, сам же ракетный ускоритель вернулся на стартовую площадку.

За испытательным полетом Маск наблюдал вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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