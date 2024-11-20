Маск сообщил об успешном завершении испытательного полета Starship

Глава SpaceX Илон Маск сообщил об успешном завершении шестого испытательного полета ракетоносителя с прототипом космического корабля Starship. Полет продолжался примерно час, после чего космический корабль успешно приводнился в Индийском океане, сам же ракетный ускоритель вернулся на стартовую площадку.

За испытательным полетом Маск наблюдал вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.