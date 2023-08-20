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Наука

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур

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На космодроме Байконур специалисты Роскосмоса готовят к старту ракету "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс". Ее уже вывезли на стартовую площадку и установили в вертикальное положение.

Старт намечен на 23 августа. На ракету нанесли изображения, посвященные 100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина и 300-летию Екатеринбурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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