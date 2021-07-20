Американский миллиардер Джефф Безос приземлился после полета в космос

Американский миллиардер Джефф Безос благополучно приземлился после путешествия в космос на корабле New Shepard. Это уже шестнадцатый испытательный полет ракеты, однако с экипажем на борту она вылетела впервые.

Управление осуществлялось автоматически. Всего полет продлился около 11-ти минут и примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость.

Между тем Джефф Безос во время полета поставил два рекорда. Вместе с ним на борту были самый молодой и самый пожилой астронавты в истории. Это 18-летний выпускник школы из Нидерландов, а также опытная летчица, ей 82 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.