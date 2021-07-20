Миллиардер Джефф Безос приземлился после полета в космос

Американский миллиардер Джефф Безос благополучно приземлился после полета в космос. Путешествие длилось около 11 минут, примерно в течение 3 минут пассажиры могли ощущать невесомость.

Это шестнадцатый испытательный полет корабля New Shepard, однако с экипажем на борту он вылетел впервые.

Безоса сопровождали три человека. Вместе с ним на корабле был его брат, а также опытная летчица, ей 82 года. Кроме того, на борту находился 18-летний выпускник школы из Нидерландов. Управление кораблем осуществлялось автоматически.