Миллиардер Джефф Безос на корабле New Shepard готовится стартовать с космодрома в Техасе

Американский миллиардер Джефф Безос отправляется в полет в космос. Корабль New Shepard уже готов стартовать с космодрома в Техасе.

В космосе ракета пробудет совсем недолго – всего несколько минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.