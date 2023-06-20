Американские ученые заявили об изменении положения Земли в космосе

Люди передвинули Землю в космическом пространстве, заявили в Американском геофизическом союзе. Дело в том, что выкачивая воду из недр и перемещая ее огромную массу, земляне наклонили собственную планету на 80 сантиметров. И это данные только за период с 1993 по 2010 год.

В новом исследовании специалисты смоделировали изменения на полюсах вращения планеты при движении воды и ледников. До сих пор влияние подземных вод на вращение Земли не изучалось.

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