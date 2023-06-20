Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Наука

Американские ученые заявили об изменении положения Земли в космосе

Американские ученые заявили об изменении положения Земли в космосе

У Индонезии появился собственный интернет-спутник

Стало известно, что появилось раньше – яйцо или курица

Ученые выяснили возможную причину "тумана в голове" после коронавируса

Россияне смогут увидеть обратную сторону Луны

Климатологи заявили, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Земляне увидят максимально возможную долю обратной стороны Луны 19 июня

Новости часа: космонавты на МКС завершили подготовку к выходу в открытый космос

"Мослекторий": Евгений Цуркан – о юморе

"Мослекторий": Дмитрий Лукьянов – об антибиотиках

Люди передвинули Землю в космическом пространстве, заявили в Американском геофизическом союзе. Дело в том, что выкачивая воду из недр и перемещая ее огромную массу, земляне наклонили собственную планету на 80 сантиметров. И это данные только за период с 1993 по 2010 год.

В новом исследовании специалисты смоделировали изменения на полюсах вращения планеты при движении воды и ледников. До сих пор влияние подземных вод на вращение Земли не изучалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика