Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутник "Космос-2556"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты "Союз-2.1а" с северного космодрома Плесецк прошел штатно. Носитель уже вывел на орбиту военный спутник "Космос-2556".

В Минобороны заявили, что со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают нормально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.